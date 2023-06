Sassuolo, Frattesi: “Estate importante per me, dovrò prendere alcune decisioni”

In occasione della conferenza stampa che si è tenuta al Centro tecnico di Coverciano, Davide Frattesi ha parlato del suo futuro: “Sarà un’estate importante per me perché dovrò prendere alcune decisioni cruciali. Ringrazio il mister e il Sassuolo per avermi dato tempo nonostante quest’anno non sia stato facile fin da subito“. Il centrocampista dei neroverdi ha poi aggiunto: “Al mercato ci penseranno il mio procuratore e il direttore Carnevali. Ho chiesto loro di non dirmi nulla, ma di chiamarmi solo in caso di cose importanti. Io devo continuare a lavorare e a impegnarmi“.