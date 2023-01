Sassuolo, Dionisi: “Nel primo tempo noi sembravamo la Lazio”

“Dobbiamo andare incontro alla fortuna: non lo siamo negli episodi e oggi abbiamo fatto un primo tempo di gran livello, non ho nulla da recriminare ai ragazzi, sembravano noi la Lazio. Il secondo tempo, invece, lo abbiamo fatto diversamente e dobbiamo fare di più. Abbiamo dimostrato di non essere inferiori ma dobbiamo essere più cinici nell’area di rigore. Sembra che non riusciamo a prenderci quello che meritiamo”. Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. “Quello che stiamo vivendo quest’anno, l’anno scorso non lo abbiamo vissuto. Ci siamo messi in difficoltà contro la Sampdoria qui in casa, senza quella sconfitta avremmo affrontato le partite in maniera diversa. Adesso è il momento di non trovare alibi e assumerci le nostre responsabilità. Io non sono spaventato e non lo devono essere i ragazzi”, prosegue Dionisi. Infine una riflessione sul cammino del Sassuolo: “Oggi abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo perso. Dobbiamo cercare di alzare il livello di attenzione, dopo un anno e mezzo ancora non ci sono riuscito ad allenare questa cosa”, conclude il tecnico neroverde.