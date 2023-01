Montpellier-Nantes interrotta: tifosi di casa lanciano fumogeni in campo (VIDEO)

di Giorgio Billone 32

Montpellier-Nantes è stata interrotta. La partita si è fermata al minuto 17′ di gioco perché i tifosi di casa si sono improvvisamente messi a lanciare dei fumogeni in campo. L’arbitro ha fatto rientrare negli spogliatoi i giocatori e degli steward stanno provando a far smettere la curva di casa. Dunque attimi di tensione in campo e la sfida valida per la Ligue 1 è al momento stata interrotta. Vi terremo aggiornati su quando riprenderà.

AGGIORNAMENTO 15.35 – La partita è poi ripresa. Verranno assegnati più di quindici minuti di recupero.