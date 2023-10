Sassuolo, Dionisi: “Abbiamo gestito gran parte della partita, il pari ci sta stretto”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato nel post partita della sfida contro il Lecce: “La pazienza non l’ho mai persa, non ci siamo mai confusi. Il Lecce mette aggressione in campo, lo stadio è trainante. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita noi, se non ci fosse stato l’episodio del rigore avremmo fatto fatica. Dal cinquantesimo in poi mi sembrava che avessimo proprio il dominio del campo, li abbiamo costretti ad abbassarsi tantissimo. In serie a è sempre difficile, negli ultimi quaranta minuti però abbiamo fatto noi la partita e non era facile. La squadra si è allenata solo ieri tutta insieme, oggi hanno fatto veramente un’ottima partita, ci sono tante cose positive. Ci sta un po’ stretto il pari”.

Poi ha proseguito: “Sono molto contento, hanno tutti fatto bene. Non era semplice questa partita per i nuovi. Dobbiamo iniziare a calciare di più. Dobbiamo continuare a lavorare e lo sappiamo, vogliamo migliorare. Abbiamo già pagato in certe partite, dobbiamo prendere tutto e migliorare”.