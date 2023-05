Spezia-Torino, Juric: “Solo complimenti ai ragazzi, ottavo posto sarebbe ciliegina sulla torta”

Dopo il 4-0 con cui il Torino ha trionfato contro lo Spezia, Ivan Juric è stato intervistato ai microfoni di Dazn: “Quella partita è andata così, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi per questo campionato. Stiamo andando bene e vogliamo vincere anche l’ultima partita. Ottavo posto? Sarebbe giusto la ciliegina sulla torta. Stiamo crescendo a livello di gioco e affrontiamo ogni gara allo stesso modo, sia in casa che fuori. Mercato? Vedremo cosa succederà, prima dobbiamo battere l’Inter per chiudere la stagione con il sorriso”, ha concluso Juric.