Salernitana, Sousa: “C’è tristezza, dopo il terzo gol non c’è stato nulla da fare”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Monza: “C’è tristezza non solo per me, ma da parte di tutti. Io posso solo controllare il mio lavoro, sono molto sereno perchè quello che faccio è sempre per provare a vincere le partite”. Poi ha proseguito: “Ci hanno creato subito tante difficoltà a centrocampo, noi non sempre siamo stati al meglio e nel primo tempo la partita è stata condizionata. Nella ripresa con qualche cambio abbiamo fatto meglio, potevamo riaprire la partita con un risultato che poteva anche essere diverso. Dopo il terzo gol non c’è stato nulla da fare“. Poi ha concluso: “Io sono sempre ottimista e positivo, consapevole del lavoro che facciamo. Vedo una crescita individuale, siamo sempre molto competitivi per cercare di lottare per le vittorie”.