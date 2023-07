Salernitana, Paulo Sousa: “Risentimento muscolare per Dia, con lui possiamo fare uno step in più”

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 della sua Salernitana in amichevole contro il Picerno, formazione che milita in Serie C: “Dobbiamo crescere mentalmente e tatticamente. Lavoriamo molto sui calci piazzati e sulle situazioni di calcio da fermo. In queste ultime settimane è mancato Dia, che sta recuperando ma ha avuto un risentimento muscolare. Lo aspettiamo, è fondamentale per farci fare uno step in più. Queste settimane sono le più rischiose a livello di infortuni”.