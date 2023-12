Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Sarà sempre con noi durante le partite, Bennacer partirà titolare”

Terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri affronteranno la Salernitana del mister Pippo Inzaghi, grande ex della partita.

Pioli ha inizialmente parlato del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nella squadra: “Zlatan sta approcciando ad un ruolo diverso ma è il solito Ibra. E’ felice e determinato, ci sarà sempre con noi durante le partite. Per il rispetto, la qualità e l’esperienza è un valore aggiunto per tutti“. L’allenatore prosegue analizzando la sfida di domani: “Bisogna interpretare la partita come se fosse l’ultima spiaggia anche per noi. La scelta andava nella direzione della difesa a tre con il Monza. La Salernitana cambia spesso posizioni offensive, domani decideremo come cercare di contrastare le loro azioni“.

Di Inzaghi racconta: “Ho pochissimi ricordi di quando giocavo, non ricordavo questa marcatura mia su Pippo. Ormai fa l’allenatore da qualche anno, continuerà a credere nelle sue abilità e nelle sue ottime capacità, se lo merita“. Infine il tecnico rossonero si sofferma sulle condizioni di Ismael Bennacer: “Arriva da un infortunio lungo, spero abbia i 70 minuti nelle gambe. Domani parità sicuramente titolare. Non siamo ne’ noi ne’ lui a decidere il calendario. Se accetterà la convocazione partirà per la Coppa d’Africa, come Chukwueze, e noi dovremo essere bravi a trovare altre soluzioni“.