Salernitana, Liverani cerca un regista in rosa e punta sul 4-3-1-2

Debutto contro l’Inter capolista per la nuova Salernitana di Fabio Liverani, chiamato a salvare una squadra in enorme difficoltà a livello di punti in classifica. E il tecnico romano per questa impresa è intenzionato a stravolgere diverse cose e a puntare su un 4-3-1-2 con il regista basso. Come è ovvio che sia, per un ex playmaker come Liverani, la figura del centrocampista che possa creare gioco in cabina di impostazione è fondamentale, ma con la cessione di Bohinen al Genoa viene a mancare un giocatore con queste caratteristiche. Maggiore è stato già provato ma non ha risposto sempre benissimo, Kastanos potrebbe essere adattato ma con molte riserve, Basic e Coulibaly sono visti come mezzali e saranno titolari nel terzetto di centrocampo contro la corazzata nerazzurra.