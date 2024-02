Salernitana, il nuovo bomber Weissman e quei post contro Gaza: tante polemiche in Spagna

La Salernitana cerca punti, gol e speranze salvezza. Shon Weissman, bomber 27enne approdato in granata sul gong, è pronto a mettersi in mostra, dopo aver dimostrato le sue capacità realizzative in Austria e nella seconda divisione spagnola. Nel suo passato recente però non sono mancate polemiche. Il classe 1996 infatti ha fatto parlare di sé per alcuni interventi sui social sul conflitto tra Israele e Palestina. Sul suo profilo sono apparsi negli scorsi mesi dei post durissimi contro Gaza – alcuni pubblicati da lui stesso, altri contrassegnati da un ‘like’ – che hanno sollevato un autentico polverone sui social e non solo. Per quelle prese di posizione Weissman – che ha cancellato i post – è stato denunciato da alcuni cittadini palestinesi che vivono a Granada per incitamento alla violenza. Non solo. Ad ottobre, l’attaccante del Granada non ha potuto prender parte alla trasferta della sua squadra con l’Osasuna per motivi di sicurezza in quanto si temeva un clima ostile nei suoi confronti. Successivamente ha collezionato solamente altre tre presenze con il Granada, l’ultima delle quali risale al 2 dicembre contro il Real Madrid.