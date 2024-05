Salernitana, Colantuono: “Capita retrocedere, l’importante è ripartire”

“La partita mi è piaciuta, l’approccio è stato un po’ così, siamo rimasti un po’ sorpresi dalla veemenza del Milan. Poi ci siamo ricompattati subendo il giusto, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, questo risultato non cambierà le nostre sorti. Se non altro, abbiamo avuto la professionalità di chiudere e disputare questa partita nel miglior modo e con rispetto della maglia. Si può anche retrocedere, ma la dignità bisogna metterla sempre. In queste nove partite credo ce l’abbiamo messa, a volte il risultato ci ha premiato, altre meno ma non era semplice trovare le motivazioni. Sensazioni? Dobbiamo pensare alla prossima stagione, bisognerà aspettare qualche giorno, la dirigenza sta lavorando, Salerno può ambire a un pronto ritorno, ha la possibilità per farlo. Capita di retrocedere, l’importante è ripartire e rimettersi subito in gioco“. Così il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, in conferenza stampa dopo il pareggio per 3-3 contro il Milan.

“Ho accettato per non far prendere il quarto allenatore alla società e mi sono messo a disposizione, so già quale sarà il mio incarico l’anno prossimo se le cose dovessero rimanere in questo modo, ora bisogna fare un consuntivo della stagione e riprogrammare. Ultima da allenatore? A Salerno probabilmente sì, ho un contratto che prevede determinate cose, ho sempre fatto il tecnico e per la Salernitana ho fatto anche altro. Vedremo cosa succederà“, ha concluso Colantuono.