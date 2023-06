Rudi Garcia al Napoli, Sabatini: “Sono felice per lui, merita una piazza importante”

In un’intervista rilasciata al Mattino, Walter Sabatini ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Rudi Garcia, elogiando il tecnico francese: “Sono molto contento per lui, si merita una piazza così importante. Sa cosa vuol dire allenare ed è un grande comunicatore. Ricordo che a Roma ci fu bisogno del traduttore solo nella prima conferenza stampa. Già dalla seconda invece iniziò a rispondere in italiano“. Sabatini ha poi proseguito: “Credo che insieme al presidente De Laurentiis possa formare un binomio fortunato. Rudi ha cultura ed ironia per orientarsi anche nelle situazioni più delicate“.