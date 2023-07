Roma, vittoria nel primo test amichevole: 4-0 alla Boreale, Aouar subito in gol

Primo test amichevole della nuova stagione e prima vittoria per la Roma di Josè Mourinho, che nel ritiro di Trigoria ha ospitato i dilettanti della Boreale (campionato di Eccellenza) vincendo per 4-0 dopo aver disputato due tempi da 33 minuti. Tante indicazioni utili per il tecnico giallorosso, che in attesa del mercato e dei rientri di tutti i nazionali ha potuto contare su una formazione molto rimaneggiata nei numeri ma non nelle qualità.

La Roma ha iniziato con un 3-5-2 che vedeva nel giovane Pagano e nel nuovo arrivato Aouar due dei punti di interesse maggiore. Dopo aver sfiorato il gol con Mancini e Matic, il vantaggio arriva proprio grazie a Pagano che finalizza al meglio un’azione costruita da Karsdorp e rifinita con l’assist da Belotti. Prima dell’intervallo ci prova anche Dybala su punizione, ma la palla termina di poco fuori. Nel secondo tempo spazio anche per Svilar e Solbakken, oltre che per il classe 2006 Golic. Proprio Solbakken firma il raddoppio ribadendo in rete la respinta del portiere dopo un’ottima azione individuale di Aouar. Pagano sfiora la doppietta, ma il 3-0 lo firma El Shaarawy recuperando palla al limite dell’area. Nel finale arriva proprio il gol di Aouar, che combina con Belotti e trafigge ancora una volta il portiere della Boreale con una potente conclusione sul primo palo.

Adesso per la Roma proseguiranno gli allenamenti, con il livello degli avversari che andrà aumentando. Primo test più probante in Portogallo il prossimo 26 luglio.