Roma, vice Mourinho: “Video intimo? Sapevo ma non l’ho visto, la cosa andrà in tribunale”

In casa Roma questa mattina non si parla d’altro che del video intimo di una dipendente rubato e diffuso da un calciatore della Primavera, come riferito dal Fatto Quotidiano, con successivo licenziamento della stessa donna da parte del club giallorosso. LaPresse ha interrogato sull’argomento Salvatore Foti, il vice di Mourinho, esonerato il 16 gennaio ma all’epoca dei fatti in sella: “Capisco il vostro lavoro, so che è una cosa dove ci sono di mezzo avvocati. Non parlo di cose non di mia competenza. Mi dispiace, so che è successo e che la cosa andrà in tribunale perché si parla di licenziamento e perdita di lavoro. Io l’ho saputo dopo il fatto. C’eravamo ancora noi o poco dopo che eravamo andati via”.