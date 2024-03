Empoli-Bologna, Nicola: “Affrontiamo una big, gran lavoro di Motta”

“Incontriamo una big, questo lo dicono i numeri e la loro posizione in classifica, Thiago Motta ha fatto un gran lavoro. Sappiamo che tipo di avversario incontriamo, noi però siamo pronti a battagliare con chiunque. Questi tipi di avversari ti obbligano a crescere, anche a Milano i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno interpretato la partita in vari modi. Da una parte dobbiamo essere organizzati, dall’altra dobbiamo mantenere leggerezza ed entusiasmo di esprimerci. Ci sono momenti e momenti della partita”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna di venerdì sera: “I ragazzi stanno mettendo entusiasmo, così come abbiamo bisogno dell’entusiasmo del nostro pubblico. Anche contro squadre forti, tenere in piedi una partita fino al 95′ è una qualità. Da fuori devono sapere che stiamo facendo di tutto per fare del nostro meglio”. E sulla sosta per le nazionali: “Prendiamo il calendario così per com’è, stiamo andando forte come atteggiamento e prestazioni, lavoriamo su noi stessi con convinzione”.