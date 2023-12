Roma, Souloukou: “Abolire il decreto crescita sarebbe un autogol per il calcio”

Il CEO della Roma Lina Souloukou ha commentato, in un’intervista al Sole 24 Ore, la possibilità dell’abolizione del decreto crescita con aiuti del governo nei benefici fiscali: “Abolire il decreto crescita sarebbe un autogol per il calcio. Si andrebbe a mettere in discussione la competitività e la credibilità del calcio europeo. La crescita economica ne risentirebbe fortemente, da quando è stato introdotto il decreto crescita il PIL è salito da 10 a 11,1 miliardi di euro”.