Roma-Sassuolo, Ballardini: “Dovremo affrontare la partita da squadra, Toljan ancora indisponibile”

Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Roma: “Sarà fondamentale affrontare la partita da squadra e con lo spirito giusto. Passa dalla squadra dimostrare le nostre qualità e mettere in difficoltà gli avversari. Da quando la Roma ha cambiato guida tecnica ha uno spirito diverso e grande entusiasmo. Inoltre fa bene sia il giovedì che la domenica, senza soffrire le gare infrasettimanale. La partita perfetta non esiste, ma vogliamo fare una bella gara. La differenza è che contro le big quando sbagli si nota di più“.

“La squadra ha un bell’atteggiamento durante gli allenamenti: c’è un legame forte e si nota la voglia di fare il massimo per uscire da questa situazione. Credo che siano le qualità giuste per meritare delle soddisfazioni – ha proseguito il tecnico dei neroverdi, per poi soffermarsi sui singoli – Toljan è ancora indisponibile, dovrebbe tornare la prossima settimana. Gli altri stanno bene. Assenza di Thorstvedt? A centrocampo abbiamo giocatori bravi con qualità significative“. Infine, Ballardini ha parlato del rapporto con i tifosi: “Dobbiamo meritarci il loro affetto e ad andargli incontro con delle belle prestazioni e un atteggiamento che coinvolge tutti. Sta a noi fare il primo passo, con generosità e sacrificio, per meritarci la loro spinta“.