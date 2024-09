Roma, i possibili sostituti di De Rossi: da Sarri a Tuchel, passando per Allegri

L’esonero di Daniele De Rossi dalla Roma lascia inevitabilmente perplessi. Subentrato la scorsa stagione al posto di Mourinho e protagonista di un finale in crescendo, al punto da meritarsi il rinnovo del contratto, dopo appena quattro giornate dall’inizio del nuovo campionato è stato sollevato dall’incarico. Sicuramente i soli 3 punti conquistati finora hanno condizionato la scelta dei Friedkin; fatto sta che non ci si aspettava una decisione così drastica presa così in fretta. La domanda che ora tutti, tifosi ma anche appassionati, si pongono è: chi sostituirà De Rossi? I nomi in circolazione non sono tantissimi, ma comunque non mancano le possibilità.

DE ROSSI ESONERATO: LA NOTA DEL CLUB

Il miglior tecnico attualmente senza squadra è il tedesco Thomas Tuchel, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco. La proprietà giallorossa non avrebbe problemi ad accontentare le sue pretese economiche ed un suo arrivo spiegherebbe in parte l’esonero di De Rossi: resta da capire se ha intenzione di sposare il progetto e accontentarsi di un club che sicuramente ha grandi ambizioni ma che per il momento gioca l’Europa League. Sempre dalla Germania c’è Edin Terzic, che nella scorsa stagione ha portato il Borussia Dortmund in finale di Champions. Ottimo allenatore, ma ha esperienza solo in Bundesliga e va ancora testato in altri contesti.

Restando in Italia, invece, ci sarebbe Maurizio Sarri, che aspetta di ripartire dopo essere stato esonerato dalla Lazio lo scorso anno. Ci sono poi liberi anche i vari Igor Tudor, Ivan Juric o Paulo Sousa, ma francamente non avrebbe molto senso rinunciare a De Rossi per poi andare a prendere un allenatore che non dà tante garanzie in più.

Infine c’è un nome a sorpresa, che in tanti hanno già accostato ai giallorossi in virtù di alcune scelte effettuate sul mercato. Si tratta di Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus nel finale della stagione 2024/2025, con gli acquisti in extremis di due difensori svincolati come Hummels ed Hermoso che si spiegherebbero con il modulo 3-5-2 adottato dal tecnico livornese.

Bisogna ribadire che al momento si tratta solo di ipotesi e non c’è nulla di concreto. La scelta di esonerare De Rossi dopo il pareggio contro il Genoa (se De Winter non avesse segnato nel recupero l’avrebbero fatto lo stesso?) e soprattutto alla prima partita dopo la sosta lascerebbe intendere idee poco chiare. Tuttavia la Roma non è nuova a fare in fretta, come accaduto proprio con lo stesso De Rossi, ufficializzato poco dopo l’esonero di Mourinho. Non resta che attendere.