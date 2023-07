Wta Varsavia 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 28 luglio con Stefanini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 28 luglio al torneo Wta di Varsavia 2023 con Lucrezia Stefanini in campo. La giocatrice azzurra ha sconfitto nettamente Burrage e si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale, dove se la vedrà contro la tedesca Siegemund. In palio un posto in semifinale contro la vincente del match Maria-Sramkova. Di seguito ecco la programmazione completa.

CENTER COURT

Non prima delle 11.00 – Maria vs Sramkova

A seguire – Stefanini vs Siegemund

A seguire – Watson vs Wickmayer

Non prima delle 17.30 – Vincente (1) Swiatek/Liu vs (5) Noskova