Roma, Mourinho polemico sui social: cita Cicerone e posta la foto dell’intervento su Zalewski

Attraverso un post su Instagram, José Mourinho ha rotto il silenzio dopo il deludente pareggio della Roma per 1-1 contro la Fiorentina e l’ha fatto citando Cicerone. Tra le foto pubblicate dal tecnico portoghese, c’è anche quella dell’intervento di Kayode ai danni di Zalewski. “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tulio Cicerone, vecchia saggezza romana” ha scritto lo Special One, in silenzio stampa dopo il pari contro i viola, caratterizzato dalle espulsioni di Zalewski e di Lukaku. L’allenatore portoghese ha infine ringraziato il raccattapalle che ha portato il pizzino a Rui Patricio: “Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo“.

