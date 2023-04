Roma, Mourinho: “Mi devono due panchine. Serra colpevole, ma non posso rigiocare quelle partite”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Milan, l’allenatore della Roma José Mourinho ha toccato vari temi, tra cui il deferimento di Serra: “Ora è colpevole, ma le partite contro Sassuolo e Lazio – in cui non ci sono stato – non posso giocarle nuovamente. Quando si parla di Giustizia Sportiva in Italia dico che devono ridarmi due panchine“. Sulla Juventus, invece, il tecnico portoghese ha detto: “Onestamente non so se la penalizzazione di 15 punti abbia influito o meno. Personalmente ho sempre guardato i bianconeri con 15 punti in più, come ha detto lo stesso Allegri. Questo è il quarto anno in Italia ed è abbastanza normale“.