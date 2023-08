Roma, Mourinho: “Lukaku? Pinto mi ha promesso attaccante ma non so chi. Noi da quinto-ottavo posto”

“Lukaku? Pinto mi ha detto che viene un altro attaccante, non mi ha detto quale sarà. Lavoreranno forte per avere un altro attaccante con caratteristiche diverse, e io ho detto lavorate tranquilli. Non abbiamo la capacità economica di comprare un giocatore che ha fatto una grande stagione, ci sono squadre che dicono no, altre che danno valori impossibili, dobbiamo adattarci e la gente deve capirlo. E’ una sorpresa che Renato non può giocare domani? No, ma se gioca ad altissimo livello senza infortuni è titolare del Psg, non viene a Roma in prestito. Stessa cosa Dybala l’anno scorso, tanti club avevano dubbi sulla condizione di Paulo, per questo lo abbiamo preso”. Così l’allenatore della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona: “Lukaku? Se arriva un altro attaccante, ed è di qualità, oltre a Belotti e Azmoun, stiamo parlando di buone opzioni lì davanti. Io aspetto tranquillo. Ma io penso a domani, è importante. Azmoun non è ancora un mio giocatore, faccio fatica a parlarne. Sta facendo le visite ma non ha firmato, non lo vedo come un giocatore romanista. Immaginate Lukaku che è del Chelsea”.

E sulle ambizioni della stagione: “Se miglioriamo solo noi, possiamo arrivare quarti. Il problema è che migliorano anche gli altri. Il mio obiettivo non può andare più lontano di vincere la prossima, non sono capace. Inter, Milan, Napoli, Juventus, giocano dichiaratamente per il titolo, quindi ovviamente nelle prime quattro, dopo c’è una Lazio che ha fatto l’impresa l’anno scorso ma è stata in vacanza in Europa, l’Atalanta che investe tanto, la Fiorentina che chiaramente ha detto quello che vuole se rifiuta 42 milioni per un giocatore. Noi non siamo nelle condizioni di farlo. Roma tra quinto e ottavo posto, se possiamo fare un’impresa e finire tra i primi quattro ottimo”.