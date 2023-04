Roma-Milan 1-1, Calabria: “Partita non all’altezza del talento che era in campo”

“E’ stata una partita strana, di certo non bella. Ci sono state troppe pausa, non mi è piaciuto il ritmo, che non è stato al livello di Roma-Milan e del talento che c’era in campo”. Così Davide Calabria commenta l’1-1 ottenuto all’Olimpico contro i giallorossi ai microfoni di Milan Tv. “Per fortuna alla fine l’abbiamo raddrizzata. Siamo venuti qua con l’idea di vincere e in campo ho avuto la sensazione di poter essere migliori di loro. Purtroppo ci sono mancati gli ultimi 20 metri”.