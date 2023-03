Roma-Feyenoord, niente biglietti agli olandesi: domani la decisione, chiuso il settore ospiti

Il settore ospiti dello stadio Olimpico sarà chiuso per Roma-Feyenoord. Lo apprende l’Ansa, che spiega come il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, abbia convocato per domani (sabato 1 aprile) la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che andrà a formalizzare, in seguito a parere favorevole da parte del comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la decisione di vietare la vendita dei biglietti per la partita ai residenti in Olanda e di chiudere il settore ospiti.