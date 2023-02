Roma, fattore secondo tempo: solo 8 gol incassati. Ma la Cremonese nella ripresa è un’altra squadra

Un gol, o due, nel primo tempo per poi gestire cambi ed energie nella ripresa. Tra difficoltà e copioni diversi, le ultime due partite della Roma contro Salisburgo e Verona hanno un unico filo conduttore, che ha visto i giallorossi partire forte, per poi allentare ritmi e pressione nella ripresa. “Dobbiamo cercare di sbloccarla subito, per poi portarci tutti dietro”, si era fatto scappare Gianluca Mancini alla vigilia del match poi vinto contro gli austriaci nello spareggio di Europa League. E un copione simile si è visto anche in altre vittorie del 2023: contro l’Empoli (2-0), in casa dello Spezia (0-2), con la Fiorentina (2-0) e con il Bologna (1-0). Non a caso i giallorossi vantano la miglior difesa dei secondi tempi in stagione, con soli otto gol incassati. Stasera, però, di fronte ci sarà la squadra che in percentuale ha segnato più reti dal 45’ in poi in questo campionato. La Cremonese infatti ha segnato 12 gol su 17 proprio nella seconda frazione di gioco (71%). L’ambizione di secondo posto della Roma passa anche da questa contraddizione e dai numeri a confronto di due squadre che si sfidano a più di 20 giorni dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia dei giallorossi per mano degli uomini di Ballardini. Dopo quel match, la Roma ha saputo ritrovare fiducia e autostima, regalandosi il pass degli ottavi di finale e il terzo posto in classifica. E nella fase più fitta del calendario, Mourinho si affida ai nuovi acquisti. Non solo Ola Solbakken (e forse Llorente), ma anche quei giocatori che nella prima parte di stagione per un motivo o per un altro erano stati i grandi assenti. Su tutti Gini Wijnaldum, pronto a tornare dal 1′ allo Zini. Ma anche Leonardo Spinazzola (3 assist in 2 partite) e Andrea Belotti, galvanizzato dalla rete al Salisburgo e dalla standing ovation che l’Olimpico gli ha dedicato. Il Gallo sta vivendo il suo digiuno da gol più lungo in carriera in Serie A: 22 partite e 701 minuti. Un’altra motivazione per rispondere presenti nell’appuntamento che può dare la svolta alla stagione.