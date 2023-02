Roma-Empoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi alle 18 andrà in scena la sfida tra Roma e Empoli valida per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023. La Roma sarà chiamata alla vittoria dopo la disfatta in Coppa Italia con la Cremonese. Empoli con una classifica tranquilla che potrà giocare a viso aperto senza essere costretto a portare dei punti a casa. L’incontro è trasmesso in esclusiva da Dazn e dunque per vederlo in tv ci si può collegare all’app della piattaforma tramite la propria smart tv connessa a internet. In alternativa si può ricorrere a una console di gioco come Playstation o Xbox oppure utilizzare un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick o Timvision Box. Per seguire il match in diretta streaming basterà connettersi da computer o cellulare alla piattaforma Dazn.