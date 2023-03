Roma, El Shaarawy: “Dobbiamo reagire, come contro la Cremonese”

L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato alla serata dedicata all’UTR, associazione che riunisce i club di tifosi giallorossi. Ecco le sue parole: “Innanzitutto grazie per l’accoglienza e delle belle parole, oggi è un po’ più difficile sorridere perché come sapete c’è molta delusione e molto rammarico per il risultato contro il Sassuolo, però abbiamo due partite importantissime. Per il seguito della stagione dobbiamo dimostrare che possiamo lottare per obiettivi importanti così come abbiamo fatto dopo Cremona che abbiamo avuto una grandissima reazione. Così cercheremo di continuare a fare nelle prossime”.

E ancora: “Roma nel cuore? Ma io l’ho sempre detto. Quando son arrivato a Roma nel 2016 ho ricevuto una grandissima accoglienza e soprattutto poi facendo un gol veramente bello. Poi dopo ho continuato a fare gol e prestazioni importanti con questa maglia per cui per me è sempre un grande piacere, un grande onore indossare questa maglia. Con il Sassuolo c’è stato il 27esimo sold out e questo vuol dire quanta passione e quanto amore c’è per questa maglia. Per noi è importante.”