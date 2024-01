Roma, Dybala salta il Milan. Llorente e Kumbulla in gruppo

Oltre al danno anche la beffa. L’eliminazione nei quarti di finale per mano della Lazio non è la sola brutta notizia che la Roma porta a casa dalla serata di Coppa Italia. Paulo Dybala, infatti, si è fermato nuovamente, questa volta alla fine dei primi 45 minuti del derby, a causa di un problema al flessore della coscia sinistra: saltato l’allenamento odierno, la Joya dovrà, a meno di recuperi miracolosi, marcare visita anche contro il Milan sperando di tornare a disposizione per la sfida del 20 gennaio contro il Verona. L’argentino oggi è stato visitato dallo staff medico giallorosso, ma solo nelle prossime 24/48 ore effettuerà una risonanza magnetica che potrà chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Le buone notizie, invece, arrivano da Kumbulla e Llorente, regolarmente in gruppo a Trigoria, con quest’ultimo sottoposto a controlli che hanno escluso lesioni all’adduttore destro. Entrambi puntano almeno ad essere in panchina contro i rossoneri.