Formazioni ufficiali Italia-Ucraina, Qualificazioni Europei 2024

Italia e Ucraina si sfideranno nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. La squadra di Spalletti è obbligata a vincere per mantenere vivo l’obiettivo secondo posto nel girone, al momento distante tre punti, occupato proprio dall’Ucraina. Il match è in programma alle 20:45 a San Siro. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Italia: in attesa. Allenatore: Spalletti

Ucraina: in attesa. Allenatore: Rebrov.