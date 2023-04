Roma, Cristante: “Meritiamo di essere tra le prime quattro e di andare avanti in Europa League”

Dopo il successo ottenuto, per 1-0, dalla Roma contro il Torino, con i giallorossi che adesso occupano il terzo posto della classifica in Serie A, Bryan Cristante ha così parlato ai media ufficiali del team capitolino. “È stata una vittoria importantissima, anche in base ai risultati delle altre big – ha esordito l’ex centrocampista dell’Atalanta –. Avevano già perso qualcosa nelle giornate precedenti: oggi era importante vincere e ora siamo in una buona posizione. Quando ci siamo tutti e ci sono pochi infortunati, la rosa è ottima e con ottimi cambi. Se stiamo bene, possiamo battere chiunque e l’abbiamo dimostrato: meritiamo di essere tra le prime quattro e di andare avanti in Europa League. Adesso c’è il Feyenoord: pensiamo solo alla prossima partita, mancano troppe gare ancora per poter fare calcoli”, ha concluso Cristante.