Roma, Bove: “Stagione emozionante, Mourinho mi ha dato grande fiducia”

Intervenuto in occasione dei Premi Ussi Roma, Edoardo Bove ha fatto un bilancio della stagione appena finita: “Per me è stata emozionante. Voglio proseguire questo percorso e sono consapevole di cosa dover fare per poter crescere. Ora mi concentrerò sull’Under 21 pronto a dare il massimo“. Su Mourinho, invece: “Il mister mi ha fato grande fiducia, ma credo di essermela meritata per aver lavorato bene in allenamento. Il suo futuro? Non mi sento nessuno per poterne parlare, credo sia giusto che sia lui a dirlo“.