Rigore Lautaro in Inter-Udinese, Di Bello: “Il difensore non fa nulla”, il Var: “Lo sbilancia, vieni a vederlo”

“Io tenderei a mettere in discussione la valutazione dell’arbitro in campo rispetto a quella del Var. In Inter-Udinese e Frosinone-Torino c’è stato un episodio per assurdo più facile da vedere in campo che al monitor, lì puoi mettere in difficoltà il Var su delle immagini che dicono una cosa ma poi devi stabilire immagini e sostanza, chiedo ai ragazzi di decidere il più possibile, se no si rischia di mettere in difficoltà il Var”. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a Open Var sull’episodio di Inter-Udinese con il rigore su Lautaro Martinez.

“Stanno correndo e il difensore non fa nulla anche se Lautaro è in vantaggio”, dice l’arbitro Di Bello live. Il Var Mazzoleni consiglia l’OFR: “Questa è brutta. Fammi vedere un’altra immagine. Lo sbilancia… Glielo facciamo vedere. La camera stretta l’hai? No, la retro alta. Questa rende l’idea. Marco, Vieni da me per una OFR”. L’arbitro riguarda e per lui è subito rigore: “Faccio anche il giallo al 18, è rigore”.

Parla Rocchi: “Se lo vede l’arbitro in campo col supporto dell’assistente saremmo più contenti. Mi metto nei panni di chi era al monitor, vede un’immagine chiara, sente l’arbitro che dice non c’è nulla… Quando ho chiesto a Di Bello, ma tu da Var cosa avresti fatto? Lui mi ha detto che lo avrebbe richiamato alla OFR. Non è la scelta di un singolo, è la filosofia generale”.

Sull’episodio contestato in Frosinone-Torino: “In Frosinone-Torino il Var attento scopre il contatto a centrocampo con fallo in APP prima del rigore, però è una decisione al limite come Var, avrei preferito fosse stata vista in campo. Noi abbiamo fatto la cosa giusta, tutta la procedura è corretta, ma non esageriamo troppo con certe scelte o andiamo oltre la filosofia del Var. Il Var è straordinario in mano ad arbitri decisionisti”.

E veniamo infine a Salernitana-Bologna, dove al Var c’è disaccordo sul possibile rosso a Dia: “Io farei OFR, palla lontana, prende totalmente l’avversario”, dice l’AVar, “No, per me no. Va bene così”, il Var Valeri. L’assistente di campo che ha consigliato il giallo: “Entra male ma lo ritrae alla fine”.

Rocchi critico: “Assolutamente espulsione. Non sono stato per nulla contento dell’atteggiamento in certi tipi di interventi. Sozza è uno degli arbitri più bravi, ma in questa partita non ha riconosciuto fino in fondo la pericolosità degli interventi. Ho raccomandato ai ragazzi di punire a prescindere questi interventi. La decisione è molto più semplice in campo per la platealità di quanto si possa ritrovare al monitor. Valeri al monitor può avere qualche dubbio, ma per noi è rosso e on field review”.