Una nuova giornata di Serie A sta per cominciare. L’ultimo turno prima di Natale offre un piatto ricco per tutti gli appassionati di calcio italiano: la diciassettesima giornata è la terzultima del girone d’andata, ci avviciniamo al giro di boa e ora ogni singolo punto comincia a contare e non poco.

La Lega di Serie A ha spalmato l’intera giornata su quattro giorni: si parte venerdì 20 e si finisce lunedì 23 dicembre con nessuna partita che si giocherà in contemporanea, quindi verranno utilizzati ben dieci slot diversi. Di certo non una novità in questo calcio spezzatino. E si comincia venerdì 20 dicembre alle ore 20:45 con Hellas Verona-Milan, una partita molto delicata per entrambe le squadre che cercano una stabilità ancora non trovata per diversi motivi.

Il sabato proseguirà con altri tre anticipi: si comincia alle ore 15 con il Torino di Paolo Vanoli, tornato al successo in quel di Empoli grazie ad un meraviglioso gol di Che Adams, che ospita il Bologna di Vincenzo Italiano a caccia di punti importanti per la corsa all’Europa.

Alle ore 18:00 in quel di Marassi va in scena una partita da non perdere: il Genoa di Patrick Vieira se la dovrà vedere con il Napoli di Antonio Conte che vuole continuare a rimanere in alto in classifica per mettere pressione sulle altre contendenti allo scudetto. Il sabato si concluderà con il match del Via del Mare con il Lecce di Marco Giampaolo a caccia di punti salvezza contro una delle squadre rivelazioni di questo campionato, ovvero la Lazio di Marco Baroni.

Domenica 22 dicembre sono in programma quattro partite. Si comincia nel consueto orario delle 12:30 con la Roma di Claudio Ranieri che vuole continuare a risalire la classifica e per farlo dovrà sconfiggere il Parma di Fabio Pecchia che ha già dimostrato di poter far male alle grandi squadre in questo campionato. Alle ore 15:00 una sfida salvezza al Penzo: il Venezia di Eusebio di Francesco ospita il Cagliari di Davide Nicola, in palio ci sono punti pesantissimi che potrebbero anche essere decisivi per la classifica finale.

Alle ore 18:00 la capolista Atalanta riceve l’Empoli di Roberto D’Aversa, una delle squadre rivelazioni di questo campionato che vende cara la pelle a tutte e proverà a fare uno scherzetto a Retegui e compagni. Il posticipo serale domenicale si giocherà a Monza dove i brianzoli ospitano la Juventus di Thiago Motta, a caccia di continuità per poter rientrare nelle zone altissime di classifica.

La diciassettesima giornata si concluderà lunedì 23 dicembre con due posticipi: alle 18:30 la Fiorentina di Raffaele Palladino vuole continuare a sognare e, per farlo, deve sconfiggere l’Udinese in un match storicamente ostico. Alle 20:45 tutti gli occhi saranno puntati su San Siro dove l’Inter di Simone Inzaghi vuole chiudere bene l’anno davanti ai propri tifosi e avrà l’imperativo di battere il Como di Cesc Fabregas, a caccia di risultati per togliersi dalle posizioni pericolose di classifica.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA DI SERIE A

Venerdì 20 dicembre ore 20:45 – Hellas Verona-Milan (DAZN)

Sabato 21 dicembre ore 15:00 – Torino-Bologna (DAZN)

Sabato 21 dicembre ore 18:00 – Genoa-Napoli (DAZN)

Sabato 21 dicembre ore 20:45 – Lecce-Lazio (DAZN E SKY)

Domenica 22 dicembre ore 12:30 – Roma-Parma (DAZN)

Domenica 22 dicembre ore 15:00 – Venezia-Cagliari (DAZN)

Domenica 22 dicembre ore 18:00 – Atalanta-Empoli (DAZN E SKY)

Domenica 22 dicembre ore 20:45 – Monza-Juventus (DAZN)

Lunedì 23 dicembre ore 18:30 – Fiorentina-Udinese (DAZN)

Lunedì 23 dicembre ore 20:45 – Inter-Como (DAZN E SKY)

COME VEDERE LE PARTITE IN TV

Tutte le 380 partite del massimo campionato italiano vengono trasmesse in diretta su Dazn mentre Sky Sport ha diritto a trasmettere tre partite per ogni giornata e quei match sono in co-esclusiva con Dazn. Nel corso della diciassettesima giornata le tre partite trasmesse anche su Sky sono: Lecce-Lazio, Atalanta-Empoli e Inter-Como. Per vedere le partite basta abbonarsi rispettivamente a Dazn e Sky Sport a seconda delle offerte disponibili.