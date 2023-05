Probabili formazioni Napoli-Sampdoria, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma nella cornice del Maradona e potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre lo streaming sarà affidato a NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I padroni di casa aspettano solo questi 90 minuti per alzare finalmente il trofeo dello Scudetto, tanto ambito e tanto atteso, e vinto praticamente un mese fa. La formazione ospite, invece, ha già chiuso ultima ed è retrocessa, e al termine di questa gara, saluterà la Serie A. Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Luciano Spalletti e Dejan Stankovic.

NAPOLI – Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente, incerto Politano. Anguissa, Lobotka e Zielinski. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Kim è squalificato) e Olivera in difesa. Insomma, si va verso l’11 titolare. Elmas rientra dalla squalifica.

SAMPDORIA – In attacco dovrebbe essere confermato Quagliarella in coppia con Gabbiadini, mentre Djuricic agirà alle loro spalle. A centrocampo Rincon favorito su Cuisance. Rientra Gunter dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Osimhen 55% – Raspadori 45%

Indisponibili: Lozano, Mario Rui.

Squalificati: Kim

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

Ballottaggi: Rincon 55% – Cuisance 45%

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Pussetto, Yepes.

Squalificati: –