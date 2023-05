Probabili formazioni Milan-Verona, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Verona, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si chiude una stagione intensa e ci sono obiettivi ancora da raggiungere in questo scontro tra i rossoneri e gli scaligeri, che è l’ultimo impegno stagionale per le due compagini. Chi riuscirà a vincere? Andiamo a scoprire le scelte dei due tecnici, Pioli e Zaffaroni, per questo incontro.

QUI MILAN – Leao dal 1′, Giroud unica punta e Saelemaekers favorito a destra. Brahim Diaz titolare, Tomori in difesa con Kjaer favorito al suo fianco.

QUI VERONA – Per Zaffaroni il dubbio è chi tra Verdi, Ngonge e Gaich, due di loro, giocherà alle spalle di Djuric. Tameze titolare inamovibile.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer.

Squalificati: –

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.

Ballottaggi: Verdi 55% – Gaich 45 %.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Magnani, Dawidowicz, Duda, Lazovic

Squalificati: –