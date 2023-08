Probabili formazioni Torino-Genoa, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Genoa, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I granata guidati da Ivan Juric vogliono portare a casa la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi, visto nella prima giornata il Cagliari ha imposto lo 0-0. La squadra rossoblù, dal suo canto, spera di conquistare dei punti preziosi in ottica salvezza. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 3 settembre e potrà essere seguita in diretta tv sia su Dazn, che offrirà anche il servizio streaming. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ecco le possibili scelte dei due tecnici Ivan Juric ed Alberto Gilardino.

Le probabili formazioni di Torino-Genoa

TORINO – I principali dubbi in casa granata riguardano il reparto offensivo con Sanabria e Radonjic rispettivamente in vantaggio su Pellegri e Karamoh; Vlasic quasi certo di una maglia da titolare. In mezzo al campo Ilic e Ricc con Vojvoda e Bellanova esterni.

GENOA – Gilardino, in attesa del recupero di Messias, è pronto a schierare in attacco Malinovskui, Gudmundsson e Retegui per far sognare i propri tifosi. In difesa confermati Biraschi, Bani e Dragusin davanti a Martinez.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Sanabria 60% – Pellegri 40%; Ilic 60% – Tameze 40%; Radonjic 60% – Karamoh 40%

Indisponibili: Djidji.

Squalificati: –

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Frendrup, Thorsby, Badelj, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui

Ballottaggi: Badelj 55% – Strootman 45%

Indisponibili: Pajac, Messias

Squalificati: –