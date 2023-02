Probabili formazioni Cremonese-Lecce, ventunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza di capitale importanza allo stadio Zini, dove i lombardi cercano la prima vittoria in campionato, i salentini cercano il riscatto dopo alcune partite a secco per blindare ulteriormente la propria classifica. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di sabato 4 febbraio, di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Ballardini e Baroni.

QUI CREMONESE – Dessers cerca la titolarità, se la gioca con Ciofani per affiancare Okereke certo di una maglia. Torna Pickel dalla squalifica.

QUI LECCE – Baroni schiera Colombo dal 1′ con Strefezza e Banda, quest’ultimo favorito su Di Francesco.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Valeri; Pickel; Ciofani, Okereke

Ballottaggi: Ciofani 55% – Dessers 45%, Chiriches 60% – Bianchetti 40%, Vasquez 60% – Lochoshvili 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda

Ballottaggi: Colombo 65% – Ceesay 35%, Pezzella 65% – Gallo 35%, Banda 60% – Di Francesco 40%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –