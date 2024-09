Paura Neres, rapinato dopo Napoli-Parma: pistola puntata e orologio rubato

Notte di paura per David Neres, rapinato mentre rientrava in hotel dopo la partita Napoli-Parma valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il calciatore brasiliano, nuovo acquisto della squadra partenopea, dopo l’ottima prestazione contro il Parma (dove ha fornito l’assist per il decisivo 2-1 di Anguissa), stava rientrando con la moglie nella struttura in cui alloggia attualmente quando, in zona Fuorigrotta, un paio di uomini armati di pistola hanno distrutto i vetri del van. I malviventi hanno minacciato Neres con una pistola, intimandogli di consegnare l’orologio. Il calciatore ha consegnato quindi il suo Rolex ai rapinatori, fuggiti poi in moto. Neres e la moglie sono stati poi scortati all’hotel Parker’s. Le autorità sono ora al lavoro per identificare i due rapinatori.

Tanta paura dunque ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il talento brasiliano e la moglie, Kira Winoma, che sui social ha spiegato quanto successo: “David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi“. Arrivano dunque anche le scuse al gruppo di tifosi che attendeva Neres e gli altri nuovi acquisti del Napoli all’ingresso dell’hotel, dove comprensibilmente il brasiliano non si è fermato dopo il grande spavento.