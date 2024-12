Nicolussi Caviglia da nazionale, Pohjanpalo utile, Oristanio la solita garanzia: sono loro i migliori in campo nelle pagelle di Venezia-Como 2-2, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/25. In un match condizionato dal vento forte, è la squadra di Eusebio Di Francesco a sbloccare il risultato con un tiro dalla distanza di Nicolussi Caviglia deviato da Pohjanpalo in rete. Al 49′ il Como pareggia e lo fa in modo rocambolesco: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Candela si coordina male e calcia nella propria porta realizzando l’autorete del 2-2. Al 56′ c’è l’1-2 siglato da Belotti che con un destro in area supera Stankovic. Le emozioni non sono finite. Al 69′ Oristanio pareggia con un gol olimpico: il vento ci mette lo zampino e sorprende Reina, che sbaglia l’uscita e non può fare altro che vedere il pallone infilarsi all’incrocio. Nel recupero c’è spazio anche per un gol annullato a Nicolussi Caviglia per fuorigioco di Pohjanpalo. Il Venezia sale a 9 punti, il Como a 12.

TABELLINO E PAGELLE

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic 6; Idzes 5.5, Altare 5.5 (20′ st Sverko 6), Svoboda 6; Candela 4.5 (20′ st Ellertsson 6), Doumbia 5.5 (20′ st Andersen 6), Nicolussi Caviglia 7, Zampano 6; Oristanio 7 (39′ st Yeboah sv), Busio 6 (39′ st Crnigoj sv); Pohjanpalo 7. In panchina: Joronen, Oliveira, Grandi, Gytkjaer, Bjarkason, Schingtienne, Carboni, El Haddad. Allenatore: Di Francesco 6.5.

COMO (4-2-3-1): Reina 6; Van der Brempt 7, Goldaniga 6, Kempf 6.5, Sala 5.5 (34′ st Iovine sv); Engelhardt 6.5, Da Cunha 5.5 (40′ st Gabrielloni sv); Strefezza 6.5 (40′ st Verdi sv), Paz 6, Fadera 5.5 (23′ st Mazzitelli 6); Belotti 7 (32′ st Cutrone 6). In panchina: Audero, Kone, Baselli, Dossena, Al-Tameeni, Ozilio, Cerri, Braunoder, Barba. Allenatore: Fabregas 6.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5.

RETI: 16′ pt Nicolussi Caviglia; 4′ st autogol Candela, 11′ st Belotti, 30′ st Oristanio.

NOTE: serata piovosa e con forte vento; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Nicolussi Caviglia, Fabregas, Sala. Angoli: 9-5 per il Como. Recupero: 1′; 4′.