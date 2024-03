Pagelle Udinese-Salernitana 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e i voti di Udinese-Salernitana 1-1, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. Un punto per le due squadre, che non riescono a dare lo scossone alla rispettiva lotta salvezza. Fischi dalla Dacia Arena: Udinese a 24 punti, +10 dalla Salernitana ultima.

Gabriele Cioffi e Fabio Liverani tengono in panchina i calciatori di maggior talento delle due squadre: Lazar Samardzic da una parte e Boulaye Dia dall’altra. Al posto dell’ex Villarreal c’è Loum Tchaouna e la scelta del tecnico granata si rivela corretta. Al 10′ il calciatore si accentra e col sinistro lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo ad Okoye. Tchaouna, nato a settembre 2003, è il più giovane giocatore ad avere preso parte ad almeno cinque reti in questa Serie A (frutto di due gol e tre assist). L’Udinese si vede annullare una rete (autogol) per un fuorigioco netto di Lucca ad inizio azione. L’Udinese pareggia e lo fa con un’altra magia. Al 48′ Thauvin crossa al centro dell’area, Kamara si coordina e firma il suo primo gol in Serie A con una splendida rovesciata. Nel secondo tempo però la gara si complica per i padroni di casa. Al 67′ Ebosele tocca duro Basic e riceve il secondo giallo della gara. La Salernitana però non riesce a trovare la rete della vittoria.

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Ferreira 6, Giannetti 6, Perez 6; Festy 3, Lovric 6, Walace 6.5, Payero 6 (67′ Ehizibue 6), Kamara 7 (75′ Zemura sv); Thauvin 7, Lucca 6.

In panchina: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Pereyra. All. Cioffi 6

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa 6.5; Zanoli 6 (86′ Sambia sv), Manolas 6 (72′ Pasalidis sv), Pellegrino 6, Bradaric 6; Coulibaly 6 (73′ Gomis 6), Maggiore 6.5 (86′ Legowski sv), Basic 6.5; Candreva 6, Tchaouna 7.5; Weissman 5 (71′ Ikwuemesi 6)

In panchina: Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Ferrari, Vignato,. All. Liverani 6

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 7

RETI: 10′ Tchaouna, 48′ Kamara

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 67′ Ebosele espulso per doppia ammonizione.

Ammoniti: Payero, Giannetti, Pellegrino, Walace. Angoli: 3-6. Recupero: 3′ pt, 4′ st.