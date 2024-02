Pagelle Roma-Torino 3-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Torino, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi partono timidi con il Torino che prova a fare la partita soprattutto sulla fascia destra e hanno un paio di potenziali occasioni per fare lo 0-1. Al 40′ il primo episodio determinante del match: Sazonov entra ingenuamente su Azmoun girato di spalle e l’arbitro non può far altro che concedere calcio di rigore. Dal dischetto Dybala non sbaglia e fa 1-0. Ma il vantaggio dei giallorossi dura solamente due giri di lancette: Bellanova è devastante sulla destra, cross perfetto per Zapata che stacca in faccia a Mancini e fa 1-1. La partita è equilibrata e come sempre la differenza la fanno i campioni: Paulo Dybala carica il sinistro e fa impazzire di gioia l’Olimpico. Qualche minuto più tardi Lukaku serve ancora l’argentino che è in serata di grazia e firma la sua personale tripletta. Nel finale Hujsen si fa autogol, ma ormai è troppo tardi. La Roma continua a credere alla Champions League, per il Torino la zona Europa si fa sempre più lontana.

LE PAGELLE E I VOTI

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6 (33’st Huijsen 5), Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 6.5 (20’st Bove 6), Angelino 6 (19’st Spinazzola 6); Dybala 8.5, Pellegrini 6 (41’st Sanches sv); Azmoun 6 (20’st Lukaku 6.5). In panchina: Rui Patricio, Boer, Celik, Zalewski, Aouar, Baldanzi, Cherubini, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi 6.5.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5; Djidji 5.5, Lovato sv (14’pt Sazonov 6), Masina 6 (36’st Ilic sv); Bellanova 6.5, Ricci 6, Gineitis 5 (35’st Linetty sv), Lazaro 5.5 (17’st Rodriguez 6); Vlasic 5.5; Zapata 6.5, Sanabria 5 (35’st Okereke sv). In panchina: Gemello, Popa, Kabic, Savva. Allenatore: Juric 5.5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 41’pt, 12′ e 24’st Dybala, 44’pt Zapata, 44’st aut. Huijsen.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Lazaro, Ricci, Ndicka, Cristante.

Angoli: 4-0 per il Torino.

Recupero: 2′; 4′.