Pagelle Roma-Juventus 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Juventus 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico Lukaku la sblocca e porta in vantaggio i giallorossi, c’è però il pareggio alla mezzora di gioco a opera di Bremer. Una partita molto accesa in virtù di tutto ciò che mette in palio in ottica Champions, nella ripresa tantissime occasioni, da una parte e dall’altra, non muta però il risultato e alla fine entrambe possono accontentarsi di non aver perso. Di seguito ecco le pagelle della partita.

GLI HIGHLIGHTS

ROMA (4-3-2-1): Svilar 7; Kristensen 5.5, Ndicka 6, Llorente 6, Angelino 6.5; Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 6 (33’st Bove sv); Dybala 5 (1’st Zalewski 6), Baldanzi 7 (23’st Azmoun sv); Lukaku 7 (23’st Abraham sv). In panchina: Rui Patricio, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Celik, Mancini, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Joao Costa, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi 6.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6, Bremer 7, Danilo 7; Weah 6 (15’st Kostic 6), McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6, Cambiaso 6 (40’st Alcaraz sv); Vlahovic 5.5 (31’st Milik sv), Chiesa 7.5 (31’st Kean sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Tiago Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 15’pt Lukaku, 31’pt Bremer.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Weah, Rabiot, Abraham. Angoli: 9-6. Recupero: 0′ pt, 5′ st