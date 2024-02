Pagelle Napoli-Verona 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Verona, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Maradona buona partenza dei ragazzi di Walter Mazzarri che però sprecano un paio di occasioni importanti con Montipò protagonista. Con il passare dei minuti però la furia del Napoli scema e il Verona prende le misure anche per partire in contropiede. Nella ripresa il Napoli non riesce ad essere pericoloso e il Verona sblocca la partita grazie ad un colpo di spalla vincente di Coppola. La reazione dei ragazzi di Mazzarri però è furente: Lindstroem manda con il sedere per terra un paio di giocatori, mette la palla all’indietro e Ngonge fa 1-1. Poi sale in cattedra Kvicha Kvaratshelia: destro a giro semplicemente straordinario e partita ribaltata. Il Napoli respira, il Verona si rammarica.

LE PAGELLE E I VOTI

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6 (7’st Mazzocchi 6); Anguissa 5.5, Lobotka 5.5 (40’st Dendoncker sv), Cajuste 5.5 (17’st Ngonge 7); Politano 6 (17’st Lindstrom 6.5), Simeone 5.5 (40’st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7.5. In panchina: Contini, Idasiak, Natan, Traore, Ostigard. Allenatore: Mazzarri 6.

VERONA (4-2-3-1): Montipò 7.5; Tchatchoua 6, Coppola 7 (40’st Magnani sv), Dawidowicz 6, Cabal 5.5; Duda 6.5 (41’st Tavsan sv), Serdar 6, Folorunsho 6; Suslov 7 (36’st Vinagre 6), Lazovic 6 (36’st Dani Silva 6); Noslin 6 (15’st Swiderski 6). In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Henry, Cruz, Centonze, Charlys, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 6.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 5.5.

RETE: 27’st Coppola, 34’st Ngonge, 42’st Kvaratskhelia.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Mario Rui, Lindstrom, Lobotka, Baroni (dalla panchina), Coppola, Suslov.

Angoli: 9-2.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.