Pagelle Milan-Sassuolo 2-5, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-5 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Clamoroso al Meazza con i neroverdi che sfondano e segnano con Defrel, Frattesi e poi Berardi dopo la rete di Giroud che aveva riaperto tutto. Ma nella ripresa shock iniziale per i rossoneri visto che Laurienté si procura e trasforma un rigore. Nel finale i gol di Henrique e Origi per il 2-5 definitivo. Di seguito ecco le immagini salienti di Milan-Sassuolo.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 4; Calabria 4.5, Kalulu 4.5, Gabbia 4, Hernandez 4; Krunic 4.5 (26’st Pobega 5), Tonali 5; Saelemaekers 5 (26’st Messias 6), De Ketelaere 4.5 (1’st Leao 5.5), Rebic 5 (26’st Origi 6.5); Giroud 6. In panchina: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Kjaer, Thiaw, Adli, Diaz, Vranckx. Allenatore: Pioli 4.5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Tressoldi 6.5, Erlic 5.5, Marchizza 6.5 (1’st Kyriakopoulos 6), Rogerio 6.5; Frattesi 7.5 (31’st Thorstvedt 6), Obiang 6.5, Traoré 7; Berardi 8 (39’st Ferrari sv), Defrel 7 (31’st Henrique 7), Laurienté 7 (31’st Alvarez 6). In panchina: Pegolo, Russo, Harroui, Lopez, Ceide, D’Andrea. Allenatore: Dionisi 7.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 5.5.

RETI: 19’pt Defrel, 21’pt Frattesi, 24’pt Giroud, 30’pt Berardi; 3’st rig. Laurienté, 34’st Henrique, 36’st Origi.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 70.428 Ammoniti: Tonali, Rebic, Calabria, Obiang, Kyriakopoulos, Krunic, Frattesi, Giroud, Tressoldi, Pobega. Angoli: 3-2 per il Sassuolo. Recupero: 4′; 6′.