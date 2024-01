Pagelle Lazio-Lecce 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lazio-Lecce 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo abulico, nella ripresa ecco il vantaggio dei biancocelesti grazie al guizzo di Felipe Anderson su una punizione battuta rapidamente dai padroni di casa. Finale caotico ma non cambia il punteggio all’Olimpico, ancora una vittoria per la squadra di Sarri. Di seguito ecco le immagini salienti.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Patric 6 (24′ pt Romagnoli 6), Gila 6, Pellegrini 6 (20′ st Lazzari 6); Guendouzi 5.5, Rovella 6.5, Luis Alberto 6.5 (20′ st Vecino 6); Isaksen 5.5 (1′ st Pedro 5.5), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6 (34′ st Immobile sv). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Kamada, Basic, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri 6

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (12′ st Venuti 5.5), Pongracic 6, Baschirotto 5.5, Gallo 6 (40′ st Dorgu sv); Oudin 6 (40′ st Piccoli sv), Ramadani 5.5, Gonzalez 5.5 (27′ st Strefezza 6); Almqvist 6, Krstovic 5.5, Kaba 6 (27′ st Blin 5.5). In panchina: Brancolini, Samooja, Berisha, Listkowski, Smajlovic. Allenatore: D’Aversa 6

ARBITRO: Ferrieri Caputi 5

RETE: 13′ st Felipe Anderson

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zaccagni, Gendrey, Venuti, Guendouzi, Ramadani, Vecino, Immobile, Pongracic. Angoli: 2-5. Recupero: 1′, 4′.