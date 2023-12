Pagelle Lazio-Inter 0-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Inter, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico buon approccio da parte dei biancocelesti che pressano a tutto campo e provano a passare in vantaggio, ma Kamada cicca il pallone dal limite dell’area. L’Inter è famelica e cinica e su un errore grossolano di Marusic passa in vantaggio: ci pensa Lautaro Martinez a scartare Provedel e a fare 0-1. Il finale di primo tempo è tutto di stampo nerazzurro con i ragazzi di Simone Inzaghi che vanno vicini al gol del raddoppio. La Lazio nella ripresa ci prova, Rovella ha la clamorosa palla gol dell’1-1, ma Sommer gli dice di no. Barella serve Thuram che è implacabile e fa 0-2. La partita di fatto finisce qui, Mkhitaryan ha anche la palla dello 0-3. Nel finale espulso anche Lazzari. L’Inter vola a +4 sulla Juventus.

LE PAGELLE E I VOTI

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 5, Casale 5.5, Gila 5, Marusic 4.5; Guendouzi 6, Rovella 6 (30′ st Cataldi sv), Kamada 6 (20′ st Luis Alberto 5.5); Felipe Anderson 5.5, Immobile 5.5 (35′ st Castellanos sv), Zaccagni 6 (30′ st Pedro sv). In panchina: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Vecino, Basic. Allenatore: Sarri 5.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Barella 7 (25′ st Frattesi 6), Calhanoglu 6 (44′ st Asllani sv), Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (25′ st Carlos Augusto 6); Thuram 7 (33′ st Arnautovic sv), Lautaro Martinez 7 (44′ st Klaassen sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Pavard, Agoumè, Stabile. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 40′ pt Lautaro Martinez; 21′ st Thuram.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni. Espulso: Lazzari, al 41′ st, per proteste.

Ammoniti: Thuram, Barella, Casale.

Angoli: 8-7 per la Lazio.

Recupero: 3′; 6′.