Pagelle Bologna-Roma 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Roma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Grande prova dei ragazzi di Thiago Motta che sbloccano la partita nella seconda metà del primo tempo grazie ad un’azione corale conclusasi con un piazzato vincente di Nikola Moro che fa impazzire di gioia il pubblico di casa. Ad inizio ripresa altra grandissima azione stavolta conclusasi con l’autogol di Kristensen. La Roma ha almeno due grandi occasioni per rientrare in partita, ma sia El Shaarawy che Belotti la falliscono. Il Bologna è al quarto posto, la Roma si stacca.

LE PAGELLE E I VOTI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Posch 6.5, Beukema 5.5 (13′ st Lucumì 6), Calafiori 7.5, Kristiansen 6.5 (30′ st Lykogiannis 6); Freuler 7, Moro 7 (30′ st Aebischer 6); Ndoye 7.5, Ferguson 7 (42′ st Fabbian sv), Saelemaekers 6.5 (42′ st Urbanski sv); Zirkzee 7.5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta 7.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (37′ st Celik sv), Llorente 5.5 (19′ st Azmoun 6), Ndicka 5; Kristensen 5.5, Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 5 (37′ st Pisilli sv), Spinazzola 5 (1′ st Renato Sanches sv, 19′ st Bove 6); Belotti 5.5, El Shaarawy 5.5. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Cherubini, Joao Costa. Allenatore: Mourinho 5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 37′ pt Moro; 4′ st autogol Kristensen.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Saelemaekers, Llorente, Beukema, Pellegrini, Ferguson, Freuler, Paredes, Bove.

Angoli: 4-0 per la Roma.

Recupero: 1′; 4′.