Nuovo colpo in arrivo all’Inter: Beppe Marotta è pronto a fare l’affondo decisivo, il club nerazzurro chiude nei prossimi mesi. La situazione

L’Inter con Beppe Marotta e il team di mercato sta guardando al futuro. Non solo i colpi possibili nella sessione invernale con il ritorno del calciomercato che apre ufficialmente i battenti da oggi ma anche cosa può avvenire nelle prossime stagioni. La volontà della società è quella di mantenere tutti i big (da Lautaro a Calhanoglu, passando per Thuram e Barella) a meno di qualche offerta irrinunciabile, cambiando solo qualcosa in panchina. Specialmente per chi è avanti con l’età.

Chiaramente un restyling in alcune zone del campo sarà necessario, come ad esempio in difesa che si sorregge su De Vrij, Darmian e Acerbi (tra gli altri) che non sono più giovanissimi. Andrà preso almeno un nuovo titolare, se non due. Anche in attacco la situazione è tutta da valutare. Dietro a Lautaro e Thuram c’è quasi il vuoto. Taremi sarà confermato ma ci si aspettava qualcosa in più dall’iraniano. Mentre Arnautovic e Correa sono ai saluti, quasi sicuramente per loro si tratta degli ultimi mesi ad Appiano Gentile.

Marotta affonda il colpo, arriva in estate: i dettagli

Andranno trovati nuovi profili per il reparto offensivo. Meglio se giovani e di qualità, da inserire gradualmente all’interno delle dinamiche della squadra per poi, magari un giorno, arrivare ad un posto da titolare. Beppe Marotta sembra aver individuato il giocatore perfetto che fa al caso dei meneghini.

Santiago Castro del Bologna è praticamente sbocciato nel capoluogo emiliano in questa stagione e non sta facendo rimpiangere un certo Zirkzee. Le sue prestazioni e i suoi gol hanno portato di nuovo in zona coppe i felsinei, nonostante anche l’impegno gravoso della Champions. Il classe 2004 piace molto all’Inter con Ausilio che è pronto a fare la sua parte, ovvero un’offerta ai rossoblù. Questi ultimi possono aprire ad una cessione solo davanti ad un’offerta importante. Si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro, specialmente se dovesse chiudere la stagione in crescendo.

Secondo quanto riferito in Argentina (patria dell’attaccante) da “La Nacion” l’Inter è pronta a fare un’importante offerta per arrivare al giocatore già a giugno, appena scatterà la finestra di mercato estiva. A quel punto, Castro potrebbe essere subito arruolabile per il Mondiale per club. Un colpo funzionale per questa competizione.