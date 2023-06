“Non rischiano di essere dismessi”: arbitri Minelli e Baroni si lodavano su forum con nickname, patteggiata multa con Figc

Due arbitri tuttora appartenenti alla CAN, Daniele Minelli della sezione di Varese e Niccolò Baroni della sezione di Firenze, hanno patteggiato una multa con la Figc, dopo accordo raggiunto con la Procura Federale, per aver violato l’articolo 4 del codice di Giustizia Sportiva e l’articolo 5 e 6 del Codice Etico dell’Associazione Italiana Arbitri. Il motivo? I due fischietti, che peraltro hanno vissuto una “vicenda” simile, vale a dire la dismissione nel 2020 con ricorso e riammissione all’interno dei quadri arbitrali, hanno partecipato al noto forum Arbitri .com, sito non istituzionale, utilizzando un nickname. Utilizzando il nome di fantasia, i due fischietti creduti dagli altri utenti semplici arbitri delle categorie minori, hanno parlato di temi interni all’Aia sotto forma di ricostruzioni e soprattutto hanno lodato il proprio operato.

In particolare, in uno dei messaggi, Minelli, che sul forum si era iscritto come “FinalFour”, scriveva: “Baroni e Minelli, per le prestazioni offerte sul campo non credo proprio possano rischiare, al di là che gli venga fatta fare o meno la Serie A. Il rischio concreto è che abbiano tenuto in serbo qualcosa da tirare fuori nel caso in cui qualcuno ancora gli possa fare qualche scherzetto. E se così fosse, come gli si potrebbe dare torto dopo quello che hanno dovuto subire? Quindi credo che per un quieto vivere generale aia/figc arbitreranno ancora per un po’. D’altra parte il passo al tribunale penale e civile era già stato fatto e sono situazioni poco piacevoli che si tendono sempre ad evitare”.

Baroni, col nick Black Monkey, aveva invece parlato della certa dismissione di alcuni colleghi, con cui si giocava il posto all’epoca, e aveva messo in dubbio il sistema di voti: “Ma di che vi meravigliate mi hanno detto che a un raduno CAN anno scorso un arbitro è uscito regolarmente nonostante pare non abbia sostenuto i test atletici…perché era infortunato!!! Peró era della sezione giusta…. Allora è un vizietto quello di cambiare i voti…pensavo non fosse mai successo. Per la Di monte che dire ha falsato almeno 4 gare quest’anno ma ci sta dai. Premetto che chiunque venga dismesso mi dispiace e chiunque arrivi alla CAN merita di fare l’esordio in A. Fatta la premessa…I dismessi sono: Robilotta e Illuzzi 100%. Gli altri a rischio sono Ros Amabile Maggioni. Infine Poi bisogna capire cosa fanno con Calvarese Giacomelli e Abbattista. Vedremo”.

Questo il dispositivo della Figc. DANIELE MINELLI, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Varese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, dell’art. 5 del Codice Etico dell’A.I.A., nonché dell’art. 42, comma 4, lett. e) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell’art. 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per aver violato il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’A.I.A., anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante l’utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore, il tutto mediante la pubblicazione di dichiarazioni utilizzando il nickname “Final Four” – sul forum denominato “arbitri, le chat segrete truccano le carriere…” del sito non istituzionale www.arbitri.com; NICCOLÒ BARONI, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Firenze all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell’art. 5 del Codice Etico dell’A.I.A., nonché dell’art. 42, comma 4, lett. e) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell’art. 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per aver violato il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’A.I.A., anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante l’utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore, il tutto mediante la pubblicazione di dichiarazioni utilizzando il nickname “Black Donkey” – sul forum denominato “arbitri, le chat segrete truccano le carriere…” del sito non istituzionale www.arbitri.com; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele MINELLI, e del Sig. Niccolò BARONI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Daniele MINELLI, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Niccolò BARONI.