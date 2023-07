Napoli, Victor Osimhen giura fedeltà: “Non c’è posto migliore, amore incredibile da questa città. E voglio vincere ancora”

Victor Osimhen allontana le voci di mercato ed è pronto a giurare fedeltà al Napoli. L’attaccante nigeriano, intervistato dal portale soccernet.ng, ha raccontato le emozioni vissute nell’ultima trionfale stagione. “Sono orgoglioso di essere Campione d’Italia, ho vinto uno dei titoli più prestigiosi al mondo come quello della Serie A. Lo Scudetto è stata la mia prima vittoria importante, ma ora ne voglio conquistare altre a Napoli.” Proprio sull’ambiente partenopeo Osimhen spende parole importanti: “Non c’è posto migliore, l’amore di questa città è incredibile. I bambini mi amano, ma anche gli adulti mi ammirano e tantissime persone indossano la mia maschera. Non c’è nessun altro come i napoletani, aspetto la prossima stagione per vincere ancora.”

“Venire qui è stata la scelta giusta – prosegue Osimhen – Un giorno i miei figli e i figli dei miei figli capiranno quanto abbia fatto qualcosa di straordinario. Tutto l’amore che ricevo a Napoli dimostra quanto abbia lavorato nel modo giusto.”